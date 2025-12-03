Il lusso Airelles approda nella Serenissima, aprirà ad aprile l’Airelles Palladio, Venezia

Sarà la prima maison all’estero quella che Airelles, gruppo francese di ospitalità ultra luxury, aprirà a Venezia il prossimo 1° aprile. “Non vediamo l’ora di svelare questo luogo unico - dice Anne-Laure Ollagnon, ceo Airelles - per coniugare la nostra visione dell’art de vivre con una destinazione unica come Venezia”.

La struttura sarà alla Giudecca e unirà 3 edifici storici per un totale di 45 camere, di cui 28 suite. Forte l’impatto wellness: Airelles Venezia avrà una Spa che si estende su 1700 metri quadrati di superficie. Cinque i food spot, fra bar, ristoranti e club.

Airelles vuole portare a Venezia il suo modo di intendere il lusso, che seleziona luoghi di eccezione e racconta l’ospitalità come un soggiorno in una dimora di famiglia.

Ad oggi, il marchio dispone di strutture in luoghi iconici, come Courchevel, St. Tropez, la Reggia di Versailles, Le Baux en Provence.

Cristina Peroglio