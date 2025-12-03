Msc crea una nuova area commerciale in Italia: il Nord Ovest a Lucia Fornaro

Msc Crociere annuncia la creazione di una nuova area commerciale: il Nord Ovest italiano sarà assegnato all’area manager Lucia Fornaro.

La decisione, come spiega la compagnia in una nota, si inserisce nella strategia volta al rafforzamento della presenza nel Nord Italia, attraverso un presidio sempre più capillare di un territorio che continua a esprimere rilevanti potenzialità di crescita. “L’Area Nord Ovest - si legge nel comunicato - si integra così nella struttura commerciale aggiungendosi all’Area Nord guidata da Gianni Pilato, all’Area Nord Est sotto la responsabilità di Marco Vedovato, all’Area Centro affidata a Giuseppe Pane e alle Aree Sud e Sud 1, gestite rispettivamente da Francesco Manco e Beppe Lupelli”. Queste novità “permetteranno di articolare in modo ancora più dettagliato la value proposition di Msc Crociere alle agenzie di viaggio, rafforzando così la squadra che fa capo a Luca Valentini, direttore Commerciale Italia”.

Lucia Fornaro, torinese, è in forze in Msc Crociere da otto anni come referente commerciale per il Piemonte. Nei suoi 25 anni di esperienza ha lavorato a stretto contatto con le agenzie di viaggi. Guiderà uno staff commerciale di 3 sales account seguendo il Nord Ovest Italia, una delle aree più importanti del nostro paese, dalla Val d’Aosta, al Piemonte, Liguria e alla Toscana, e contribuirà allo sviluppo delle partenze con volo da Malpensa, e in particolare degli homeport di Genova, Venezia e Livorno.

Fornaro, così come gli altri area manager, riporterà direttamente a Fabio Candiani, Direttore Vendite Italia.