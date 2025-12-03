Una novità storica per Ita Airways. Il vettore accelera sul lungo raggio lanciando il Roma-Houston, che decollerà dal 1° maggio 2026. Il volo diretto, già in vendita, debutterà con tre frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica con partenza da Fiumicino alle 10,20 e arrivo a Houston alle 15,40 locali, da Houston alle 18,10 con atterraggio a Roma alle 11,50 del giorno successivo), per poi salire a cinque dal 1° giugno al 24 ottobre e sarà operato con Airbus A330-900 di nuova generazione.

Una novità strategica che arriva in un anno simbolico: Houston è stata nominata Capitale della Creatività Italiana nel Mondo 2026, amplificando il valore della nuova rotta. “Per la prima volta nella storia Roma e Houston saranno collegate direttamente - commenta Joerg Eberhart, ceo di Ita Airways -. La nona destinazione in Nord America consolida la nostra crescita nel mercato Usa, asset chiave in vista dell’ingresso in Star Alliance nel 2026”.

Il volo offrirà connessioni rapide verso 16 aeroporti italiani da Roma Fiumicino e 12 da Milano Linate, oltre che nuove possibilità di intermodalità tramite le partnership con United Airlines e Air Canada. Houston accoglie l’annuncio come leva di sviluppo economico. “Questa rotta rafforzerà i nostri legami culturali e commerciali con l’Italia” afferma il sindaco John Whitmire.

Per Tilman J. Fertitta, ambasciatore Usa in Italia, si tratta di “un passo che intensifica i rapporti economici e la cooperazione tra due territori dinamici”. La nuova rotta rafforza la presenza di Ita Airways nel Nord America e consolida Roma come hub d’accesso al Mediterraneo.