Ita Airways lancia sua nuova Hangar Lounge al Terminal 1 di Roma Fiumicino dopo un restyling con un progetto di ampliamento e un concept esperienziale, “Viaggiare in tutti i sensi”. La lounge cresce di 135 mq, aggiunge 65 posti e raggiunge così una capacità totale di 205 sedute. Anche l’ingresso cambia volto: 50 mq in più e un nuovo welcome desk pensato per gestire flussi maggiori, inclusi quelli dei passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, nell’ottica del percorso di integrazione.

La novità più attesa è la ‘Silent Room’: 90 mq, 25 chaise longue e un’atmosfera ovattata progettata per offrire quiete prima del volo, rispondendo alla crescente domanda di benessere aeroportuale. Evoluzione anche per la ‘Exclusive Room’ dedicata agli executive, ora con cantinetta di vini e bollicine e una doccia con cromoterapia, salotti.

Ripensata inoltre l’area dei servizi, ampliata e riposizionata per una fruizione più intuitiva e rapida. “Non solo un investimento strutturale ma un segnale concreto del nostro impegno verso l’eccellenza”, commenta l’ad Joerg Eberhart. Per il presidente Sandro Pappalardo, questo passo “rafforza la missione di Ita Airways come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, in volo e a terra, promuovendo l’enogastronomia, la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese”. Nel segno delle partnership premium debutta nella lounge anche Aneri, cantina italiana d’eccellenza.