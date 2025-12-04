Trinity Viaggi Studio amplia la programmazione verso Grecia e Oriente

Vietnam, Malesia, Cina, Corea del Sud e Grecia: sono queste le destinazioni che vedono ampliare la programmazione di Trinity Vacanze Studio.

Una scelta, spiega l’operatore in una nota, dettata dai trend degli ultimi anni per questo tipo di viaggi: “cresce infatti in modo costante - si legge nella nota - l’interesse verso l’Asia e verso destinazioni considerate ‘non convenzionali’ rispetto ai tradizionali Paesi anglofoni. Questo trend è alimentato da diversi fattori, tra cui la crescente rilevanza economica e culturale dell’Asia orientale e del Sud-Est asiatico, e l’attrattiva esercitata da poli tecnologici e formativi come Corea del Sud, Giappone e Singapore, oggi riconosciuti a livello internazionale per innovazione, istruzione STEM e sviluppo digitale”.

Una tendenza alimentata anche dai fenomeni di carattere sociale e di costume come il K-Pop, gli anime, l’interesse per la cucina orientale e il cinema asiatico.

Si conferma l’alta richiesta del Giappone, una delle destinazioni più in crescita degli ultimi anni.