“Il Ponte dell’Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano. Rispetto al 2023 gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d’affari è in aumento addirittura del 97%, numeri straordinari”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè nel commentare i dati sul ponte dell’8 dicembre diffusi da Federalberghi.

Saranno infatti, secondo l’indagine realizzata da Tecnè, 13,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte dell’Immacolata, la maggior parte dei quali (6,5 milioni) partirà nella giornata del 5 dicembre, mentre 4,9 milioni si muoveranno sabato 6.

L’87% dei viaggiatori resterà in Italia e sceglierà le località d’arte (43%), poi la montagna (26,5%) e il mare (18,7%). Seguono le località termali (7,2%) e i laghi (0,9%). Per chi andrà all’estero le mete più ambite saranno le grandi capitali europee. Quasi un italiano su tre, il 30,4%, sceglierà di soggiornare in albergo o in un villaggio turistico, il 24,1% in casa di parenti e amici, il 20,1% in bed & breakfast. A seguire i rifugi alpini (7,1%), le case di proprietà (5,8%) e il soggiorno in residence (4,1%). La durata media della vacanza sarà di 4,2 giorni, mentre la spesa, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, si attesterà sui 635 euro a persona (552 euro per chi trascorrerà la vacanza in Italia e 1.234 euro per chi andrà all’estero). Il giro di affari complessivo sarà di 8,8 miliardi di euro.