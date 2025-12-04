Airbus verso la riduzione degli obiettivi di produzione

Per il secondo anno consecutivo Airbus sarebbe costretta, secondo quanto riporta Bloomberg, a ridurre il proprio obiettivo di consegna di aerei. Già lo scorso anno la società aveva ridotto l'obiettivo di 30 unità, portandolo da 800 a 770 aeromobili.
Per quest'anno, l'obiettivo originale era di 820 unità, come confermato da Airbus alla fine di ottobre.
L'annuncio del taglio degli obiettivi per le consegne degli aerei per il 2025 potrebbe arrivare anche a seguito dei problemi riscontrati dall'azienda nei giorni scorsi, prima la revisione urgente del software a circa 6.000 aeromobili A320, poi un problema di qualità su alcuni pannelli fotovoltaici nella fusoliera, costringendo all'ispezione di oltre 600 A320 neo. R. S.
Remo Vangelista