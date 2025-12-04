Aeroporto dell’Umbria da record: superati i 600mila passeggeri

L’Aeroporto internazionale dell’Umbria supera il traguardo dei 600mila passeggeri annui, grazie a un mese di novembre che ha visto transitare 26.934 pax e dopo una stagione di crescita ininterrotta.

Lo scalo umbro segna così un risultato storico, superando il precedente record del 2024, quando al 31 dicembre erano stati registrati 534.210 passeggeri, con una proiezione stimata per la chiusura del 2025 di oltre 620.000 passeggeri e una crescita media annua al momento attestata a +18%. Numeri che confermano la crescente attrattività dell’aeroporto nel proprio bacino di riferimento e il sempre maggiore appeal dell’Umbria come destinazione turistica.

Un risultato che rappresenta al tempo stesso un traguardo significativo e un nuovo punto di partenza, che coincide con l’avvio dei primi lavori di ampliamento. La struttura attuale, progettata per accogliere circa 500.000 passeggeri annui, opera infatti ormai in condizioni di saturazione. Per questo motivo si rendono necessari alcuni interventi di ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura, fondamentali per sostenere il trend di crescita, migliorare la qualità dei servizi e abilitare un ulteriore sviluppo del traffico.