Jumeirah lancia l’esperienza su The Maltese Falcon

Uno degli yacht a vela più celebri al mondo, The Maltese Falcon, entra nella collezione di proposte Jumeirah Privé. Il brand di hospitality ha infatti stretto una partnership per entrare nel settore dello yachting di alta gamma attraverso una delle sue esperienze private.

L’esperienza The Maltese Falcon sarà la seconda proposta della collezione Jumeirah Privé, insieme a Jumeirah Thanda Island, nata per offrire una selezione di fughe che combinano privacy assoluta ed esclusività con il servizio e i comfort del brand.

Introdotto con Jumeirah Thanda Island in Tanzania come prima destinazione della collezione, Jumeirah Privé è stato creato per offrire una selezione di residenze, tenute private, isole esclusive ed esperienze nelle località più ambite al mondo. Pensate per individui ultra-high net worth, queste esperienze combinano la privacy e il comfort di una residenza personale con il servizio e la raffinatezza che contraddistinguono Jumeirah.

L’iconico yacht a vela da 88 metri è considerato tra i migliori al mondo: dal suo lancio nel 2006 ha ricevuto oltre 18 premi ed è tuttora celebrato per innovazione, artigianalità e design intramontabile. Recentemente sottoposto a un importante refit, The Maltese Falcon presenta un’estetica rinnovata negli interni e negli esterni, oltre a miglioramenti ingegneristici all’avanguardia. Può accogliere fino a 12 ospiti e dispone di una master suite, un ponte Vip privato sul flybridge con accesso diretto alla terrazza e quattro cabine doppie con bagno en suite. Tra i servizi dedicati al tempo libero figurano un atrio su tre ponti con lucernario e scenografica scala elicoidale attorno all’albero principale, un cinema all’aperto proiettato sulla vela inferiore, un sunbed circolare rotante sul flybridge e un’area wellness dedicata con sala massaggi e studio fitness. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di una vasta gamma di attrezzature per sport acquatici, tra cui jet ski, kayak, tavole JetSurf, paddleboard e attrezzatura per snorkeling.

The Maltese Falcon salperà per il suo viaggio inaugurale sotto l’insegna Jumeirah Privé nel dicembre 2025, con partenza da Antigua, operando itinerari stagionali tra Mediterraneo e Caraibi. Durante l’estate, lo yacht esplorerà le Isole Baleari, la Costa Azzurra e Monaco, la Costiera Amalfitana e la Sardegna, oltre alle coste di Croazia, Montenegro, Grecia e Türkiye. In inverno farà ritorno nei Caraibi, con tappe ad Antigua, Bahamas, Saint Martin e St. Barth.

“The Maltese Falcon rappresenta un capitolo entusiasmante per Jumeirah Privé, ed estende la nostra presenza nel mondo dello yachting di lusso – dice Thomas B. Meier, ceo di Jumeirah -. Progettata per i viaggiatori più esigenti, questa collaborazione riflette il nostro impegno nel creare esperienze significative, che combinano privacy, esclusività e un servizio eccezionale. Il patrimonio e la maestria dello yacht sono davvero straordinari, e il nostro ruolo in questa partnership sarà quello di elevare ulteriormente il viaggio a bordo attraverso la nostra expertise culinaria, le esperienze wellness e lo spirito di ospitalità araba che definisce Jumeirah.”