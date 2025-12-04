Battifora, Naar: “Il fattore umano rimane centrale”

“Il fattore umano rimane centrale per Naar”. Così il managing director di Naar Bespoke Travel, Luca Battifora. “Quest’azienda ha due binari su cui ha costruito questi 30 anni - ha rimarcato nel corso delle celebrazioni del trentennale -: uno è la tecnologia e l’altro è il capitale umano”.

“La tecnologia - ha continuato il manager - influenzerà il percorso futuro, ma resta il fatto che il fattore umano resterà cruciale”.

E proprio sulla valorizzazione delle relazioni e del capitale umano poggerà il percorso di sviluppo dell’operatore nei prossimi anni, non solo in ottica di crescita, ma anche per avvicinare nuovi talenti. “Le persone saranno sempre determinanti e al centro in futuro - ha spiegato Battifora -. Dobbiamo quindi fare ancora più sistema, con il mondo accademico, il mondo delle imprese e il mondo delle associazioni per essere attrattivi e dare opportunità, perché c’è un tema di cambio generale nei tour operator e nelle agenzie a cui dobbiamo prestare attenzione. E noi abbiamo la responsabilità di creare i manager del futuro”.