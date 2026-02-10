TH Resorts investe nel digitale con il nuovo sito web

Dopo il restyling dei cataloghi e la segmentazione dell’offerta, TH Resorts compie un altro passo nel percorso di rafforzamento del brand intervenendo anche sul digitale con il nuovo sito web, una piattaforma digitale pensata per dialogare in modo più efficace con il trade e con i clienti. Completamente rinnovato nella struttura, nei contenuti e nell’esperienza di navigazione, è stato progettato per offrire in modo chiaro una navigazione più intuitiva e coerente con le diverse tipologie di prodotto, valorizzando l’identità dei resort, le specificità delle destinazioni e i servizi distintivi del brand.

Si tratta, secondo Maria Antonella D’Urbano, Direttore Marketing e Organizzazione di TH Resorts, di un “tassello fondamentale di un percorso strutturato che stiamo portando avanti per rendere il nostro marketing e la nostra comunicazione sempre più allineati a standard di livello”.

L’obiettivo, aggiunge, è costruire uno strumento “moderno, chiaro e funzionale, capace di raccontare al meglio il valore dei nostri resort e di supportare in modo concreto il trade”. Un’evoluzione digitale che si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento del Gruppo, che ha lavorato su una segmentazione dell’offerta basata su comportamenti e aspettative dei diversi target.