Cinque milioni di euro da stanziare subito per sostenere la promozione e la presenza di Calabria, Sicilia e Sardegna a tutte le fiere internazionali. È questa l'azione di emergenza messa in campo dal ministro Daniela Santanchè per aiutare le regioni che hanno subito i maggiori danni dall'abbattersi dell'uragano Harry, un’iniziativa di rilancio presentata nel corso della prima conferenza stampa nel padiglione Enit alla Bit 2026.

“All’indomani dell’uragano, mi sono subito attivata per intervenire con quello che potevamo fare con il mio ministero - dice Santanchè -. La prima proposta, che andrà domani in consiglio dei ministri, è uno stanziamento urgente per poter partire fin da subito con un'azione di informazione e comunicazione internazionale per dire che l'Italia è pronta, e sarà pronta per la stagione estiva”.

Una proposta accolta con soddisfazione dagli assessori e dai presidenti delle Regioni coinvolte nei danni provocati dall’uragano. “Le spiagge stanno già tornando alla normalità - ha raccontato l'assessore al Turismo della Sardegna Franco Cuccureddu - e per l'estate saremo pronti”.

Sulla sua stessa scia anche l'assessore al Turismo della Calabria, Giovanni Calabrese e quello della Sicilia Elvira Amata. “Ho visto molto coraggio fra gli imprenditori che hanno avuto danni - ha detto quest'ultima - e una grande volontà di non perdere la stagione estiva”.

Una stagione per la quale l'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, ha lanciato innanzittutto un appello agli italiani. “Quest’anno scegliete l’Italia, il nostro Sud. Noi ci occuperemo di portare i turisti internazionali, ma cerchiamo come italiani di stare a fianco delle regioni colpite scegliendo loro”.