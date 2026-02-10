Human Company rafforza gli organici in vista dell’estate. Dopo aver archiviato il 2025 con ricavi in aumento del 9% e oltre 4,3 milioni di presenze nelle sue strutture, il Gruppo apre una nuova campagna di recruiting per inserire 500 risorse nei village e camping in town di Veneto, Toscana, Lazio e Lussemburgo; e 15 nell’headquarter di Firenze.

Diversi i profili ricercati. Nell’ambito ricettivo, Human Company è alla ricerca di 200 addetti front office, per l’accoglienza degli ospiti e la gestione delle prenotazioni; responsabili front office, per il coordinamento del personale della reception; addetti agli info point, incaricati di fornire informazioni sulla struttura, gli eventi e le esperienze pensate per conoscere al meglio il territorio circostante; e guest relator, che saranno per gli ospiti un ulteriore punto di riferimento durante il soggiorno.

Nell’area servizi saranno oltre 200 gli inserimenti, tra addetti retail, per gli shop e i market delle strutture, e personale dedicato al Food&Beverage. In questo campo, il Gruppo è, inoltre, alla ricerca di addetti alla sala, al servizio e alla cucina come cuochi/e e pizzaioli/e.

Altre opportunità lavorative riguardano poi il settore tecnico, dove sono richieste 50 figure per le mansioni di manutenzione generale delle strutture e delle aree verdi.

“In vista dell’avvio della stagione 2026, ci prepariamo ad accogliere oltre 500 nuove figure professionali che, con passione e dedizione, contribuiranno a creare per i nostri ospiti esperienze di vacanza autentiche a contatto con la natura delle nostre strutture - spiega Mattia Rosati, chief corporate services officer e responsabile dell’area People di Human Company -. Crediamo che la qualità dell’accoglienza nasca prima di tutto dal benessere delle persone; in quest’ottica, mettiamo a disposizione delle nostre persone un ecosistema di welfare integrato e strutturato, pensato per rispondere alle esigenze individuali e collettive in ogni fase della vita: dal supporto alla genitorialità ai servizi di consulenza psicologica fino a benefit dedicati alla salute ed al tempo libero”.

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e le modalità di recruiting sono consultabili nella sezione ‘Pepole’ del ito di Human Company.