Dal prossimo 31 marzo la compagnia aerea Albastar abbandonerà la base storica di Milano Bergamo dopo 15 anni di servizio. La decisione è stata comunicata ai sindacati nel corso di una riunione con i sindacati di categoria.



Secondo quanto riportato da Preferente, lo stop non sarà particolarmente doloroso per il personale coinvolto, tra cui tre comandanti, quattro primi ufficiali e 17 assistenti di volo, in quanto lo spostamento verrà effettuato a Milano Malpensa, che ora potrà contare su due velivoli della compagnia charter.

La motivazione che ha portato a questa decisione starebbe nel calo della redditività della base di Bergamo, mentre Malpensa continuerebbe a performare bene, tanto da richiedere appunto un rafforzamento.