Tour in Vespa: nel 2026 espansione nel Centro-Sud Italia

Crescere in fretta per diventare entro il 2026 il tour operator di riferimento per chi vuole visitare e scoprire l’Italia in Vespa. È questo l’obiettivo che si sono posti i due founder di Tour in V espa Luca Celotto e Diego Remondino.

Per raggiungere gli obiettivi di business e prodotto, Tour in Vespa, azienda nata nel 2020 con sede a Torino, ha appena aperto un round di investimenti che conta di chiudere entro l’anno: “La logica che seguiamo è quella delle startup pur avendo già 5 anni di esperienza alle spalle e un’ottima conoscenza del mercato – spiega Celotto, ceo dell’azienda –. Siamo già riusciti a chiudere un accordo con un imprenditore di Roma che ha creduto nel progetto e che entrerà nel nostro capitale”.

Una prima immissione di liquidità che consente a Tour in Vespa investimenti strategici nel personale e nello sviluppo commerciale. Il tour operator oggi organizza tour esperienziali in Piemonte, Lombardia, Toscana e Emilia Romagna: “Per il 2026 guardiamo al Centro-Sud Italia e contiamo di aprire in Lazio, Puglia, Campania e Sicilia” conclude Celotto.