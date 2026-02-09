Il Rwanda bussa alle porte del turismo italiano

Il Rwanda è pronto ad accogliere turisti, ma soprattutto investitori italiani che vogliono scommettere sul Paese centroafricano. È stato questo il messaggio lanciato a Roma dai rappresentanti istituzionali e dall'Ente del turismo del Rwanda, con il sostegno anche di Assafrica, l'associazione di Confindustria, e di Fiavet.

Lo scorso 2025 sono stati 4 mila gli italiani che hanno viaggiato in Rwanda per turismo. La compagnia di bandiera RwandAir non offre collegamenti diretti tra la capitale Kigali e l'Italia, i cui voli con l'Europa partono da Parigi, Bruxelles o Londra, “ma abbiamo accordi con Ita, quindi si possono trovare facili connessioni”, spiega Piercarla Lai, sales and marketing manager presso TAL Aviation Italy, gsa di RwandAir per l'Italia.

“Il Rwanda è un paese che sta vivendo una rapida modernizzazione. Oggi il nostro Pil cresce del 9% annuo, abbiamo investito 250 milioni di euro in turismo e vogliamo ancora crescere”, aggiunge Dwine Nakaryange, capo del settore promozione e investimenti del Rwanda Development board.