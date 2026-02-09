New entry italiane nella Legend Collection Preferred: Il Salviatino e Masseria San Domenico

Preferred Hotels & Resorts rafforza la Legend Collection in Italia con l’ingresso di due nuovi membri, Il Salviatino, nei pressi di Firenze, e la Masseria San Domenico in Puglia.

La Legend Collection di Preferred contiene hotel che offrono ai viaggiatori soggiorni memorabili in strutture iconiche, caratterizzate da un profondo senso di appartenenza al luogo e un servizio impeccabile.

Le strutture italiane all’interno della Legend Collection, oltre alle due new entry, sono l’Armani Hotel Milano, Castelfalfi, l’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo, il Grand Hotel Tremezzo e il Passalacqua sul Lago di Como, il Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo e il Lefay Resort & SPA Lago di Garda a Gargnano.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Il Salviatino e Masseria San Domenico nella nostra Legend Collection. Queste due straordinarie proprietà incarnano davvero ciò che rende il portfolio Legend così speciale: autentica profondità culturale, un forte senso di appartenenza al luogo e un’ospitalità eccezionale. Con la loro aggiunta, gli ospiti possono ora godere di esperienze uniche in due delle regioni più affascinanti d’Italia - ha dichiarato Roberta Possenti, vice president Europe di Preferred Hotels & Resorts . Questo porta la nostra collezione in Italia a quota 9 hotel. Insieme, queste strutture riflettono il nostro impegno ad ampliare il nostro portfolio italiano, che ora conta quasi 60 hotel unici, e ad offrire ai viaggiatori soggiorni indimenticabili che celebrano la bellezza e il patrimonio dell’Italia”.