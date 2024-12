Il Salviatino, il quiet luxury sulle colline di Firenze. La gallery

Una casa di famiglia appena fuori Firenze, sulle pendici delle colline che portano a Fiesole. Calda, accogliente, elegante: un rifugio di ispirazione, un tempo frequentato, fra gli altri, da Salvador Dalì.

È Il Salviatino, villa del XV secolo riportata agli antichi splendori dalla mano sapiente di Alessandra Rovati Vitali, fondatrice del concept store Tearose, che ha adottato la villa e l’ha resa un angolo di mondo dove vivere l’esperienza del quiet luxury animata da mille suggestioni.

A raccontare la villa è Edoardo Officioso, il general manager della struttura. “Siamo sempre stati un indirizzo stagionale, con chiusura a novembre e apertura a Pasqua, ma quest’anno abbiamo deciso di trascorrere anche le feste di Natale con in nostri ospiti, per permettere loro di godere del nostro nuovo brunch domenicale, curato da Giacomo Milano, che gestisce la ristorazione con Giacomo al Salviatino”.

La struttura mette a disposizione degli ospiti 39 camere, junior suite e suite tutte diverse, arredate in stile eclettico che fonde il fascino antico con il comfort moderno, con poltrone raffinate e un arredamento caldo ed elegante. Novità sono 2 Dome View Suites che presentano ampie finestre che incorniciano l'iconico Duomo e il pittoresco paesaggio toscano sullo sfondo. Queste due suite vantano tessuti in broccato fiorentino, bagni in marmo con docce separate e vasche da bagno profonde, marmo bianco toscano e pavimenti in legno. Ogni suite misura circa 60 mq e può essere collegata per formare una sistemazione con due camere da letto e due bagni, perfetta per famiglie o gruppi.





La struttura, collocata all’interno di un parco da 12 ettari, mette a disposizione 6 Green House, suite da 75 metri quadrati che, a contrasto con le camere della villa, presentano design contemporanei. Situate sotto il giardino all'italiana, le suite hanno linee moderne e la presenza della luce naturale che entra attraverso spazi abitativi racchiusi in vetro. Con accesso diretto al parco e ai giardini, queste suite sono perfette per chi cerca un luogo in cui rifugiarsi per trovare pace e privacy.





L’offerta benessere si articola in una spa, ‘Aquae Vitali’, all'interno della serra originale nei giardini. Questo santuario di relax di 300 metri quadrati, recentemente ristrutturato e progettato dalla proprietaria Alessandra Rovati Vitali, vanta strutture all'avanguardia, tra cui una doccia vichy, una sauna a infrarossi, un hammam, un bagno turco, una sauna tradizionale, una piscina riscaldata e un bagno di ghiaccio. Gli ospiti possono usufruire di trattamenti stagionali che spaziano dagli impacchi idratanti primaverili alle terapie rinfrescanti estive e agli scrub autunnali ai semi d'uva. L'esclusività della spa è esaltata dalla collaborazione con il marchio di bellezza Augustinus Bader, che offre il rinomato trattamento viso Bvlgari.