Terme senza segreti: il Coter lancia la Notte Celeste

Un centro termale non è una piscina spa. Nel webinar “Terme senza segreti: istruzioni per l’uso”, organizzato in coincidenza con la 13a edizione della “Notte Celeste” dell’Emilia Romagna, Coter ha fatto piazza pulita di ogni ambiguità che oggi distorce la promozione e la fruizione del turismo della salute.

“Le acque termali sono sempre riconosciute dal Ministero della Salute in virtù di proprietà terapeutiche specifiche - ha spiegato Mara Angela Maschera, specialista in idrologia medica e ospite dell’iniziativa promossa dal Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna - e per questo motivo implicano una concessione minerale soggetta ad autorizzazione e accreditamento. Senza questi requisiti, chi parla di trattamenti spa per la salute non sta agendo nel vero interesse dell’ospite”.

“Il problema di base resta la confusione nel linguaggio comune fra termalismo e benessere - ha rilevato Lino Gilioli, presidente di Coter - settori fra loro ben distinti anche a livello di fruitori: nel primo il 60% degli ospiti sono infatti over60 e il 10% under12, mentre nel secondo il 75% sono under60 e il 25% under30”. A favore di una maggior educazione e informazione si è speso anche Gianfranco Beltrami, specialista in fisioterapia, cardiologia, medicina dello sport e nutrizione, sottolineando la necessità di distinguere i trattamenti e le acque proprio in funzione delle fasce d’età, quindi delle eventuali patologie ad esse associate, onde non vanificare il loro reale effetto farmacologico.