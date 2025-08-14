Air Canada, sciopero in vista: rischi per 130mila pax

Si prospetta un weekend di fuoco per Air Canada, che potrebbe essere costretta a cancellare centinaia di voli a causa della minaccia di uno sciopero che coinvilgerebbe circa 10mila assistenti di volo. Con conseguenze stimate su 130mila passeggeri.

La decisione del sindacato CUPE, spiega Hosteltur, è stata presa dopo che Air Canada ha dichiarato che i negoziati per la firma di un nuovo contratto collettivo erano bloccati dopo otto mesi di colloqui, proponendo pertanto un arbitrato. CUPE ha rifiutato la proposta, che avrebbe impedito ai lavoratori di proclamarsi in sciopero.

I lavoratori hanno segnalato che negli ultimi 25 anni, il salario base degli assistenti di volo è aumentato solo del 10% mentre l'inflazione in quel periodo è cresciuta del 169%.