Vallonia, la componente italiana è in forte ripresa

Il mercato italiano leisure e business, quinto dopo Paesi Bassi, Francia, Germania e Uk, è promettente per la Vallonia, che “registra una ripresa dei pernottamenti del 17% sul 2024 e del 15% in agosto - spiega Silvia Lenzi, Italian Market Manager VisitWallonia -, una permanenza media di due notti, l’incremento delle richieste di strutture 4 stelle storiche e un boom di camperisti”.

La comunicazione 2026 verte su accessibilità e destagionalizzazione per accrescere numero e durata del soggiorno: “Puntiamo su autunno e inverno grazie a mercatini, atmosfere scenografiche e accoglienza genuina, in combinazione con la ricca proposta culturale”. Per il trade, fam trip e formazione one to one targettizzata per ogni agenzia, che nel 70% dei casi sfocia in un gruppo. “L’itinerario a tema castelli e birra è il prodotto di punta. La destinazione richiede preparazione e il canale agenziale è fondamentale” afferma il Trade Development Account Romano Simonelli.

Brussels Airlines e Ita operano dagli aeroporti principali, easyJet ha riaperto la rotta Milano-Bruxelles e Ryanair serve 24 aeroporti da Charleroi.