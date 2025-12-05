Viaggi di lusso nel 2026,Italia prima per Virtuoso

I viaggi di lusso continuano a crescere. Lo racconta Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso, presentando il Luxe Report con cui il network di agenti di viaggi di lusso punta i riflettori sulla stagione 2026.

E la prima notizia è che per il prossimo anno, e anche per quello successivo le vendite sono in crescita del +24%, e i viaggi ultra-high value crescono ancora di più, con un 36% di incremento.

Anche le previsioni dei consulenti vedono un andamento positivo: per il 67% ci sarà un aumento della domanda di viaggio, e la stessa percentuale vede anche una crescita della spesa.

La seconda notizia è che, anche quest’anno, l’Italia è in testa alla graduatoria delle destinazioni preferite dai clienti Virtuoso. Un dominio netto, che vede il Paese primeggiare sia nella graduatoria globale, sia in quelle dedicate agli honeymooners, al family travel e anche al solo travel: la Penisola risponde bene a un target molto ampio, che ricomprende diverse generazioni e differenti bisogni.

La graduatoria

Nella classifica delle top destination per il 2026, alle spalle dell’Italia figura il Giappone, che sta vivendo un vero boom turistico, classificandosi subito dopo l'Italia come destinazione globale e scelta per i viaggi in famiglia, arrivando terzo per i viaggi in solitaria e piazzandosi nella top 10 per lune di miele e crociere. Per la prima volta, Kyoto si unisce a Tokyo tra le città da visitare nel 2026.

Terzo posto per la Grecia, seguita da Francia e Croazia.

Mantenersi al fresco rimane un obiettivo anche nel 2026, con Islanda, Antartide e Norvegia in cima alla lista delle destinazioni in crescita. Il Marocco si conferma saldamente tra le prime cinque mete ‘rising star’, mentre l'Egitto guadagna tre posizioni e arriva quinto grazie all'interesse per le crociere private sul Nilo e per la possibilità di visite private al Grand Egyptian Museum. Anche il Vietnam sale di tre posizioni, raggiungendo il sesto posto tra le destinazioni emergenti, distinguendosi per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e come una nuova alternativa alle altre mete asiatiche in forte espansione.

Il Canada guadagna terreno in tutte le categorie, comparendo nella top 10 per i viaggi globali, in famiglia e d'avventura e nella top 5 per i viaggiatori in solitaria. Alternative alle icone europee stanno entrando in scena: Riga, in Lettonia, con la sua architettura Art Nouveau, la soleggiata riviera albanese, le località adriatiche del Montenegro e le città storiche di Malta ricche di fascino mediterraneo.

L’all inclusive

Un grandissimo ritorno, reinterpretato, però con gli occhi del lusso, è quello dell’all inclusive. Per la prima volta, il Luxe Report ha chiesto ai consulenti di viaggio le caratteristiche dei viaggi ultralusso. Ora questo tipo di viaggio si definisce come la presenza di ogni dettaglio completamente incluso. Un tempo considerato una comodità di massa, il “tutto incluso” è stato elevato a includere tutto, dai trasferimenti privati e cene di livello Michelin all'acquisizione di resort dove chef, esperti di benessere e guide sono completamente a disposizione degli ospiti.

Il tutto parte dalla prenotazione. Secondo Upchurch, il lusso nei viaggi oggi è racchiuso in una frase: “Potrei prenotare e organizzare da me, ma preferisco farlo fare dal mio advisor”.

Tutto compreso, anche i pensieri.