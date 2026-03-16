Evolution Travel lancia il portale sul mondo dell’houseboat

Evolution Travel ha appena inaugurato un nuovo portale interamente dedicato al mondo dell’houseboat. Il riferimento del nuovo sito è la consulente di viaggi Laura Della Vecchia che dopo anni di esperienza con le crociere fluviali, ha scoperto nell'houseboat l'evoluzione naturale della sua passione.

Il portale offre una ricca selezione di itinerari. La Francia domina con la sua estesa rete di canali navigabili. Il Canal du Midi rappresenta la destinazione più celebre del turismo fluviale; la Camargue è un’altra meta molto amata; la Bretagna seduce con i suoi castelli e le tradizioni celtiche, mentre la regione del Lot impressiona con le sue falesie che sovrastano il fiume.

Anche l'Italia sta sviluppando una sua offerta, in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da Casale sul fiume Sile si può raggiungere il cuore della laguna di Venezia in sole 4-5 ore di navigazione, visitando le ville della Riviera del Brenta prima di esplorare Treviso, Padova o le isole veneziane. Dal Friuli Venezia Giulia, partendo da Precenicco, si possono raggiungere Grado o i resti romani di Aquileia, alternando la navigazione al relax delle terme e delle spiagge locali.

E poi l'Olanda, con i suoi mulini a vento e la Scozia, con la magia selvaggia del Loch Ness e del Canale di Caledonia.

A bordo di un houseboat si trova tutto il necessario: cucina attrezzata, salottino, spazi per prendere il sole, cabine che possono ospitare fino a dieci persone nelle imbarcazioni più grandi. “Si porta con sé il comfort di casa - spiega Della Vecchia - con la possibilità di pescare, fare nuotate, e magari integrare la navigazione con la bicicletta”. I canali si sviluppano su aree pianeggianti, spesso affiancati da piste ciclabili. Così si possono visitare borghi e località lasciando la barca ormeggiata, esplorando il territorio in modo ancora più capillare.