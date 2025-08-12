Dalla comunicazione multilingue ai modelli predittivi finanziari. Evolution Travel abbraccia l’AI e le nuove tecnologie, implementando soluzioni innovative nei suoi processi aziendali, ottimizzando le strategie di comunicazione e la gestione della contabilità.

Una delle applicazioni più visibili dell’intelligenza artificiale da parte dell’azienda riguarda la creazione di contenuti per i social media. Evolution Travel ha sviluppato un sistema di video personalizzati con avatar del personale che parlano in più lingue, permettendo di raggiungere efficacemente i mercati internazionali, in particolare quelli di lingua spagnola e inglese. Una soluzione che, non solo riduce i costi di produzione video tradizionali, ma garantisce all’operatore anche una coerenza del messaggio aziendale su scala globale, mantenendo un tocco personale attraverso l’utilizzo di avatar del proprio staff.

Punto di forza della strategia tecnologica della rete di agenzie e consulenti di viaggi è poi il chatbot integrato nella intranet aziendale, dedicato ai consulenti di viaggi. Con circa 80 conversazioni giornaliere, lo strumento si è dimostrato estremamente efficace nel velocizzare le risposte alle domande frequenti, migliorare l’efficienza operativa dei consulenti di viaggio online, ridurre significativamente il carico di email ripetitive verso gli uffici di back office e gestire conversazioni complesse su tematiche che spaziano dal marketing all’amministrazione, dalle prenotazioni alla formazione.

Sempre in materia di chatbot, l’operatore sta testando una soluzione dedicata al processo di selezione per chi desidera diventare consulente di viaggi online. La particolarità di questo strumento - spiega l’operatore in una nota - risiede nel suo approccio proattivo, che non si limita a rispondere passivamente alle domande, ma guida attivamente la conversazione ponendo quesiti mirati per inquadrare meglio il profilo dell’interessato. Un modo per migliorare il percorso di recruitment, rendendo la selezione più efficiente e permettendo una vantaggiosa profilazione dei candidati fin dalle prime fasi del processo.

L’AI nel finance

Ma l’uso più avanzato dell’AI all’interno dell’azienda è quello che riguarda il finance, un esempio di come l’intelligenza artificiale possa trasformare processi tradizionalmente manuali e time-consuming. Il principale ‘collo di bottiglia’ nel settore contabile è rappresentato dalle continue riconciliazioni tra dati contabili e documentazione esterna (estratti conto bancari, documenti fornitori), processi che richiedono estesi interventi manuali a causa della molteplicità di formati documentali e del volume delle informazioni. Evolution Travel, grazie anche all’impegno di Matteo Gabriele Pasotto, chief financial officer, ha sviluppato modelli semi-automatici basati su AI in grado di ‘leggere’ dati da input standardizzati con minimi interventi manuali, estrarre automaticamente i dati rilevanti, eseguire comparazioni e riconciliazioni in modo automatico, lasciando al controllo dell’operatore solo i casi più complessi.

L’adozione dell’intelligenza artificiale sta consentendo a Evolution Travel di poter sviluppare applicazioni tecniche senza dover ricorrere a sviluppatori esterni. Attraverso l’intelligenza artificiale, l’azienda ha potuto creare codici in Visual Basic per Excel o Java per Google Sheets che funzionano come vere e proprie applicazioni per lo svolgimento delle attività operative. “Questa versatilità - spiega l’azienda - consente di creare prodotti ‘su misura’ basati su esigenze specifiche, rendendo il processo più lineare ed efficiente e superando le barriere di comunicazione tra esperti contabili e sviluppatori IT”.

Quanto alle nuove sperimentazioni, Evolution Travel sta attualmente sviluppando anche un modello finanziario di forecast basato su AI, che sarà in grado di: analizzare dati storici con la possibilità di inserire correttivi per situazioni particolari, valutare l’impatto di fattori esterni come dazi o limitazioni agli ingressi, interpolare diversi input per prevedere l’andamento del business, ottimizzare i tempi di investimento per massimizzare i ritorni e migliorare la personalizzazione dei servizi basandosi sull’analisi della domanda specifica.