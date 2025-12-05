Un pass tutto dedicato all’Asia. È questa la novità lanciata da Emirates con il suo Asia Pass, che permette di semplificare i viaggi multi-città nella regione.

Con l’Emirates Asia Pass, i viaggiatori possono pianificare itinerari personalizzati in Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Cambogia, Singapore e Laos, tutto con un solo biglietto.

Il pass offre ai viaggiatori la libertà di creare itinerari su misura, combinando le destinazioni desiderate e persino visitando più volte la stessa città. È possibile includere da uno a dieci voli nel Sud-est asiatico, personalizzando l'itinerario in base a esigenze personali e disponibilità di tempo.

Disponibile per chi prenota un volo internazionale Emirates con arrivo in Cambogia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam o Laos, il pass elimina la necessità di più biglietti con compagnie diverse, permettendo di gestire tutti i voli comodamente su un’unica piattaforma.

Gateway come Singapore, Bangkok e Kuala Lumpur rappresentano punti di partenza ideali, con collegamenti in partnership con Bangkok Airways e Batik Air Malaysia, mentre i voli Emirates collegano direttamente Thailandia-Vietnam e Thailandia-Cambogia.

Per una maggiore flessibilità inoltre, i clienti possono modificare i voli inclusi nel pass dopo l’acquisto con un costo di 15 dollari statunitensi per modifica.