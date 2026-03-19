Air Seychelles lancia il diretto su Roma dal 28 marzo

Nuovo volo diretto da e per Roma per Air Seychelles, che ha annunciato la partenza del nuovo collegamento per il prossimo 28 marzo. L’apertura del volo rafforza la connettività tra le Seychelles e i principali mercati europei, proprio in un momento cruciale per il settore turistico, e vuole garantire ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago.

Il servizio sarà effettuato 2 volte a settimana, il mercoledì e il sabato, con aeromobili Airbus A320neo e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada.

In parallelo, Air Seychelles conferma il prolungamento dei voli diretti da Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, rafforzando ulteriormente le possibilità di viaggio dall’Europa continentale.

Sia il nuovo collegamento con Roma sia l’estensione della rotta da Parigi sono frutto di una stretta collaborazione tra il governo delle Seychelles e i principali stakeholder del settore, uniti nell’obiettivo di garantire la connettività internazionale del Paese. L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici.

Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante in un contesto globale influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave.