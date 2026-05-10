Bus turistici in crisi: “Al Governo chiediamo misure di sostegno”

Attendono un segnale concreto dal Governo. Sono i player dei bus turistici aderenti a An.bti - Confcommercio, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, che segnalano come il comparto stia vivendo una crisi senza precedenti. “Col nostro Ufficio Legislativo - sottolinea il presidente Riccardo Verona - stiamo seguendo senza sosta i lavori della VI Commissione Finanze del Senato della Repubblica e apprendiamo che, conclusa la fase illustrativa degli emendamenti al dl sul caro carburante, da lunedì prossimo prenderanno avvio le votazioni, che dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni prima dell’approdo del provvedimento in Aula”.

L’intera categoria dei bus turistici italiani, aggiunge il presidente, attende con grande apprensione questo passaggio parlamentare, “nella speranza che finalmente il Governo possa tendere una mano al settore”.

“Le imprese del trasporto turistico con autobus, costrette a operare esclusivamente con mezzi alimentati a gasolio, stanno pagando un prezzo altissimo a causa dell’aumento dei costi energetici e del perdurare di una fase di forte instabilità che colpisce turismo e trasporti - lamenta Verona -. Per questo confidiamo che il Parlamento sappia ascoltare le richieste della categoria e approvare misure di sostegno adeguate”.