Raddoppio da qui al 2050. Nonostante il periodo di crisi del trasporto aereo legato al conflitto in Medio Oriente e alle chiusure degli spazi aerei, la Iata guarda al lungo termine e aggiorna le proiezioni sulla crescita del trasporto aereo internazionale fornendo al mercato una ventata di ottimismo.

“Le prospettive per i viaggi aerei sono positive – sottolinea il ceo Willie Walsh -. Le persone vogliono viaggiare e, in tutti gli scenari modellati, la domanda per i voli dovrebbe più che raddoppiare entro metà secolo. Questa è una buona notizia per lo sviluppo economico e sociale globale perché la crescita dell'aviazione catalizzerà opportunità, inclusi posti di lavoro, in tutto il mondo”.

Nel dettaglio numerico, la domanda espressa in Rpk (revenue passenger kilometer) dovrebbe passare dai 9,1 trilioni del 2024 ai 20,8 trilioni del 2050 nello scenario più prudente oppure 21,9 trilioni in quello più positivo. “I diversi scenari sono guidati da modelli alternativi della crescita economica a lungo termine – spiega la Iata -, delle popolazioni, delle tendenze dei prezzi dei carburanti per l'aviazione, della transizione energetica globale e dello sviluppo della capacità dal lato dell'offerta del trasporto aereo”.

Il ritmo di crescita sarà irregolare tra le regioni, riflettendo differenze demografiche, maturità di mercato, sviluppo economico e potenziale di connettività. Nello scenario medio, si prevede che l'Asia-Pacifico e l'Africa saranno le regioni a più rapida crescita nel 2024-2050, mentre Europa e Nord America cresceranno più lentamente.