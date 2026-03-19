British Airways: stop ai voli in Medio Oriente. Ecco le nuove date

British Airways estende le cancellazioni sulle principali destinazioni mediorientali. L’attuale crisi nell’area ha infatti spinto la compagnia britannica a prolungare lo stop su Abu Dhabi fino alla fine della stagione estiva, mentre i voli su Dubai, Amman, Bahrein e Tel Aviv saranno cancellati fino alla fine di maggio in attesa dell’evolversi della situazione. Per quanto riguarda infine Doha la sospensione sarà fino al 30 aprile per poi partire con una programmazione limitata.

La compagnia aerea, si legge su Traveldailynews, offre ai clienti interessati l'opzione di riprenotare con un altro vettore, modificare le date di viaggio o ricevere un rimborso completo per le prenotazioni previste fino al 31 maggio.



“A causa della continua incertezza della situazione in Medio Oriente e dell'instabilità dello spazio aereo, e per fornire maggiore chiarezza ai nostri clienti, abbiamo esteso la riduzione temporanea del nostro programma di voli nella regione – spiega la compagnia -. Stiamo monitorando la situazione costantemente e siamo in diretto contatto con i clienti interessati per offrire loro una gamma di opzioni”.