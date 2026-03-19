Explora Journeys lancia ‘In Balance: un programma di benessere oceanico con Jannik Sinner’. Evoluzione della partnership tra il campione di tennis e il brand di lusso, l’iniziativa arricchisce l’esperienza wellness a bordo e sarà disponibile dal 24 aprile su Explora I e dal 18 maggio su Explora II.

Il programma si avvarrà inoltre della presenza di Sinner, Global Brand Ambassador di Explora Journey, a bordo di Explora III durante il Mediterranean Prelude Journey, viaggio inaugurale da Genova a Civitavecchia, in programma dal 24 al 29 luglio 2026.

Il programma benessere

Sviluppato in collaborazione con Jannik Sinner e il suo performance team, nel segno della filosofia Ocean Wellness del marchio crocieristico, il programma traduce la disciplina della competizione d’élite in un’esperienza di benessere su misura per gli ospiti e si articola su quattro pilastri: Train, sessione di allenamento individuale focalizzata su precisione, controllo e performance equilibrata, adattando i principi dell’alta performance a diversi livelli di fitness; Re-centre: pratica guidata di respirazione consapevole, a supporto della chiarezza mentale e della regolazione del sistema nervoso attraverso tecniche di respiro calmo e intenzionale; Restore: trattamento rigenerante che combina tecniche mirate di rilascio muscolare con tocchi terapeutici per alleviare la fatica, migliorare la mobilità e favorire il rilassamento profondo; e Renew: un circuito di benessere rivitalizzante nell’area termale di Ocean Wellness-The Spa, dove terapie alternate di caldo e freddo stimolano la circolazione, supportano il recupero e ripristinano l’equilibrio.

Il Prelude Journey con Sinner

Il Mediterranean Prelude Journey di Explora III rappresenterà un’occasione unica per incontrare il campione altoatesino. La crociera di 5 notti partirà da Genova il 24 luglio 2026, con tappe a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, concludendosi a Civitavecchia il 29 luglio.

Jannik e il suo performance team accompagneranno gli ospiti nella prima tratta, il 24 e 25 luglio, da Genova a Civitavecchia. In questa fase gli ospiti potranno gli ospiti potranno partecipare a: sessioni Q&A con Sinner; una Cena di Gala di beneficenza in sostegno della Jannik Sinner Foundation e della Msc Foundation al ristorante francese Fil Rouge; sessioni di coaching private e sessioni di wellness con il campione e il suo team.

“Jannik incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico - dichiara Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa partnership va oltre il benessere; riguarda la creazione di uno spazio e la fornitura di competenze per permettere ai nostri ospiti di trovare chiarezza, equilibrio e serenità a bordo. Accogliere Jannik a bordo di Explora III per il suo primo viaggio aggiunge un senso speciale all’occasione, mentre presentiamo sia la nostra nave più recente sia questo nuovo programma di benessere, arricchendo ulteriormente lo stato d’animo oceanico.”