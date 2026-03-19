Per il secondo anno consecutivo l’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo ai World Airport Awards 2026, i riconoscimenti internazionali assegnati da Skytrax, principale ente di rating del trasporto aereo a livello globale. L’aeroporto si è posizionato al settimo posto in base ai risultati di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità in più di 565 scali in tutto il mondo. Particolarmente positive le valutazioni sull’offerta commerciale e gastronomica, oltre a quelle relative ai controlli di sicurezza.

“Le valutazioni positive - ha dichiarato Edward Plaisted, ceo di Skytrax - dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da Adr e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale”.

Il Leonardo da Vinci è stato inoltre riconosciuto come miglior aeroporto dell’Europa meridionale. Il premio è stato annunciato a Londra durante l’evento Passenger Terminal Expo (PTE) World.