Saranno operati da Ita Airways i due voli straordinari tra Roma Fiumicino e Delhi nelle date del 24 e 25 marzo. Due collegamenti aggiuntivi inseriti in programmazione in seguito alle segnalazioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relative all’alto numero di connazionali temporaneamente bloccati in India a causa degli effetti del conflitto in Medio Oriente sugli spazi aerei e sugli hub aeroportuali della regione.

“I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia – spiega il vettore in una nota -. Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, Ita Airways continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi al fine di contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area”.