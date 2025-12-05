Friuli Venezia Giulia, a ottobre superati i 10 milioni di presenze

“Per la prima volta, a ottobre, abbiamo superato i 10 milioni di presenze. E questo testimonia che la continuità nella capacità di fare investimenti e quindi di migliorare l'offerta turistica nella promozione del nostro territorio porta a risultati importanti“. Questo il commento raccolto da ansa.it del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla presentazione, insieme all'assessore al turismo Sergio E. Bini, dei numeri relativi al 2025.

In particolare, Gorizia, capitale europea della cultura, ha segnato un +25% di presenze sul 2024.

L'estate, da maggio-settembre, è stata definita “da record”, con circa 8 milioni di turisti (+6%). L'inverno ha segnato oltre 900mila primi ingressi (+10,7%) degli sciatori sulle piste e +12% di ticket venduti.