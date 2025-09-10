Friuli Venezia Giulia: tutti i comuni potranno applicare la tassa di soggiorno

Tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia potranno introdurre la tassa di soggiorno. L’approvazione definitiva del provvedimento estenderà quindi la fee che oggi poteva essere applicata solamente dai capoluoghi di provincia e dalle località turistiche.

“Viene estesa a tutti i comuni la possibilità di introdurre la tassa di soggiorno, per la quale a livello nazionale è fissato un tetto massimo di 5 euro a notte, lasciando alle singole amministrazioni la possibilità di stabilire l’importo della tassa e di avere più discrezionalità nella gestione delle risorse. I comuni potranno destinare agli investimenti fino al 50% delle risorse così ottenute”, ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini.