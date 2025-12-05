IndiGo, voli cancellati per le nuove regole sui piloti

Ci vorranno ancora diverse settimane prima che l’operativo di IndiGo torni alla normalità. La compagnia aerea è stata costretta per il terzo giorno consecutivo a cancellare centinaia di voli a causa della nuova normativa sui piloti varata in India.

Come riporta TravelMole, il vettore si trova a corto di comandanti alla cloche e prevede quindi di rivedere gli schedule anche nei prossimi giorni. A seguito del confronto avuto con il Ministero dell’Aviazione, IndiGo ha fatto sapere che taglierà altri voli di linea programmati a partire dall’8 dicembre per ridurre i disservizi.

La compagnia aerea prevede di riprendere il suo programma completo di voli a febbraio 2026.

Regolarmente, IndiGo opera circa 2.300 collegamenti in media al giorno.