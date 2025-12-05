Preferred Hotels & Resorts, le prime novità del 2026

Otto nuove aperture e 3 rinnovi totali sono i prossimi ingressi in portfolio di Preferred Hotels & Resorts, che guarda al 2026 forte di una crescita continua, che ha portato il brand di hotel indipendenti a contare più di 600 strutture in 80 Paesi del mondo.

“La nostra lista di nuovi hotel per il 2026 riflette i cambiamenti riportati nel nostro Luxury Travel Report , dove una significativa maggioranza dei viaggiatori facoltosi predilige l'autenticità, la cura dei dettagli, il patrimonio culturale e la creazione di 'momenti significativi' - spiega Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Con l'aumento delle aspettative in termini di personalizzazione, le affiliazioni, tra cui quattro nuove proprietà Legend, offrono individualità e autenticità, oggi molto apprezzate dai viaggiatori”.

Tra le nuove aperture spiccano il The Newman a Londra, che sarà aperto a febbraio 2026 (Legend Collection). Situato nel quartiere creativo di Fitzrovia, nel cuore di Londra, dove la cultura di Bloomsbury incontra lo stile di Soho, The Newman prende spunto dallo stile architettonico vittoriano e Art Déco che caratterizza il quartiere. Il rinomato brand Lind + Almond è la mente creativa dietro il design raffinato e senza tempo dell'hotel, con ciascuna delle sue 81 camere e suite che rendono omaggio a Fitzrovia con riferimenti agli artisti, agli scrittori e ai poeti del passato. E ancora il Serras Sevilla a Siviglia previsto in apertura nella primavera del 2026 (Legend Collection): situato a pochi passi dalla Cattedrale di Siviglia e nel cuore del centro storico, questo boutique hotel di 43 camere offre uno sguardo sul passato storico della città. Progettato dal famoso architetto spagnolo Aníbal González tra il 1915 e il 1917, l'edificio è un punto di riferimento dell'architettura andalusa, che fonde perfettamente il fascino del passato con il lusso contemporaneo. Sempre in Spagna, il Gran Hotel Claridge Granada. Previsto per aprile 2026 (L.V.X. Collection): questo nuovo boutique hotel di lusso con 70 camere offre un soggiorno sofisticato a pochi passi dalla Cattedrale e dall’Alhambra. Situato nella storica Plaza de Villamena, che prende il nome da uno scultore spagnolo del XVII secolo noto per le sue opere d'arte religiose, l'hotel funge da porta d'accesso all'architettura e alla cultura senza tempo di Granada.

C’è anche Malta fra gli ingressi con il Romègas Hotel a La Valletta previsto per il primo trimestre del 2026 (L.V.X. Collection): ospitato in un palazzo cinquecentesco originariamente costruito per il cavaliere di Malta Mathurin Romègas, offrirà 23 camere e suite progettate individualmente, con interni ispirati alla ricca storia di La Valletta e realizzati dai rinomati designer maltesi Camilleri Paris Mode. E il Marocco, che sta registrando un incremento di popolarità, entra con Palais Jamaï a Fès con opening nella primavera del 2026 (Legend Collection): situato in uno storico palazzo della fine del XIX secolo, questa ex residenza di un Gran Visir è stata trasformata in un hotel di lusso nel 1930 ed è rimasta un'icona fino al 2014. L'hotel disporrà di 94 sistemazioni (63 camere e 31 suite, tra cui una Royal Suite.

Due ingressi negli Usa: The Cooper a Charleston, Carolina del Sud, da marzo 2026 (Legend Collection): situato lungo il fiume Cooper nella Carolina del Sud, con 191 camere e suite, è l'unico hotel di lusso sul lungomare nel cuore della penisola di Charleston e The Stelle a Park City, nello Utah, previsto nell'inverno 2026 (L.V.X. Collection e Preferred Residences), lodge di montagna situato destinato ad attrarre esploratori d'élite e appassionati di avventura . Il lodge disporrà di 67 unità, tutte con vista sulle montagne o sul lago, e ospiterà anche tre diversi punti ristoro.

Infine il Messico con il Pendry Mexico City, previsto nel 2026 (L.V.X. Collection) e situato nel quartiere Roma Norte, epicentro della scena culturale e artistica di Città del Messico. Il Pendry Mexico City abbraccia lo spirito di esplorazione in una metropoli dove la creatività fiorisce in ogni angolo. La struttura disporrà di 114 camere e suite arredate con cura, oltre a 20 esclusivi appartamenti, realizzati in collaborazione con gli studi locali Central de Arquitectura e IZ Arquitectos, con interni firmati AVROKO.