Trenord, ora i biglietti si ricevono su WhatsApp

I biglietti Trenord approdano su WhatsApp. I clienti della società ferroviaria possono ora ricevere i titoli di viaggio direttamente sullo smartphone in pochi clic.

Il ticket è acquistabile alle self-service e ai digital gate di Milano Centrale, Cadorna, Porta Garibaldi e Malpensa T1.

Il servizio è disponibile per viaggiare lungo il collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere, nonché per spostarsi in area Stibm e per i pacchetti ‘Gite in treno’.

I biglietti via chat hanno tutte le caratteristiche di un ticket digitale e per mostrarli basta aprire la conversazione per visualizzare tutte le informazioni relative al viaggio.