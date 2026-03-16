In un contesto globale complicato, segnato da incertezze economiche, tensioni geopolitiche e inflazione, arrivano buone notizie per le agenzie di viaggi. Secondo il report ‘U.S. Travel Agency Landscape 2025’ pubblicato da Phocuswright, adv e consulenti di viaggi stanno guadagnando terreno nel mercato turistico statunitense, conquistando una quota sempre più ampia delle vendite complessive.

I dati mostrano infatti che nel 2024 le prenotazioni nelle agenzie sono cresciute quasi al doppio del ritmo dell’intero mercato dei viaggi Usa, superando di fatto tutti gli altri canali distributivi.

Cosa dicono i numeri

Nel dettaglio, secondo i dati del rapporto riportato su travelpulse.com, le vendite nelle agenzie di viaggi statunitensi sono aumentate del 6% nel 2024, rispetto al +3,5% dell’intero mercato, raggiungendo un valore complessivo di 125 miliardi di dollari.

Un trend destinato a confermarsi nei prossimi mesi. Secondo le previsioni di Phocuswright, infatti, entro la fine dell’anno le prenotazioni tramite agenzia toccheranno i 134,4 miliardi di dollari.

I risultati della ricerca arrivano in un momento complesso per il settore, segnato da conflitti internazionali, incertezze economiche e cambiamenti nelle politiche governative. Tuttavia, proprio questo scenario sembra rafforzare il ruolo dell’agente di viaggi e della sua professionalità, cruciale anche nella gestione delle emergenze.