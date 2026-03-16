Salerno, via al piano strategico con una regia unica per la Costiera

Superare la frammentazione dell’offerta attraverso una governance unitaria e il potenziamento delle infrastrutture, mettendo al centro il ruolo dell’aeroporto Costa D’Amalfi. È un vero e proprio cambio di passo quello messo in campo dalla Camera di Commercio di Salerno con l’avvio della fase operativa del ‘Piano strategico del turismo’, realizzato con la collaborazione tecnica di Isnart e Ftourism.

“Il futuro turistico delle destinazioni salernitane non è più semplice promozione di luoghi, ma governo del sistema, sviluppo di prodotti-destinazione e promozione integrata - dichiara il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete -. Con il piano strategico passiamo da una visione frammentata a una regia coordinata. L’obiettivo è colmare le fragilità storiche, puntando su accessibilità e narrazione autonoma, affinché la nostra provincia possa competere stabilmente sui mercati internazionali durante tutto l’anno”.

Qualità oltre la crescita

Il piano punta, in primo luogo, alla trasformazione qualitativa del modello turistico prima ancora che alla crescita numerica, con una regia coordinata per tutto il territorio. In questo contesto lo scalo di Salerno assume il ruolo di acceleratore strategico per incrementare il traffico internazionale, intercettando visitatori da mercati esteri ancora poco esplorati.

Altro punto focale, strettamente collegato sempre alla crescita dell’aeroporto, la sfida della destagionalizzazione: un obiettivo da raggiungere sfruttando le leve della cultura, del relax e dell’enogastronomia, con un’offerta di ‘prodotti-esperienza’ strutturati che permettano anche di ottenere un innalzamento della spesa media.

“La solidità del progetto poggia su un’analisi scientifica dei flussi e del sentiment curata da Isnart - si legge in una nota -, i cui dati hanno permesso a Ftourism di elaborare una visione strategica e prodotti turistici mirati, riducendo i margini di errore negli investimenti. Le rilevazioni mostrano l’efficacia di modelli di attrazione complementari: se il Salerno Letteratura Festival intercetta un target internazionale e altospendente, Luci d’Artista consolida il turismo domestico”.

Ora per il progetto verrà istituita un’unità operativa che realizzerà incontri con Comuni e stakeholder, per passare poi alle azioni concrete, creando al contempo un portale dedicato.