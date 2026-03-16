“L’Italia sta diventando uno dei mercati più importanti di Wizz Air, se non il più grande in termini di volumi di vendita, quindi è strategico per noi aumentare la capacità qui”. Con queste parole Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air, ha confermato questa mattina a Milano la centralità della Penisola nei piani di espansione della low cost e annunciato il posizionamento di un ulteriore aeromobile nell’aeroporto di Malpensa. “Milano è un hub importante e quindi confermiamo l’allocazione del nostro decimo aereo a partire dal 25 ottobre 2026 - ha rivelato -. Un investimento importante, che fa di Mxp la nostra seconda base più grande nella Penisola”.

Nuove rotte

L’arrivo del nuovo velivolo consentirà al vettore di aumentare ulteriormente la capacità operativa presso l’aeroporto, con l’aggiunta di 500mila posti all’anno, nonché di operare dallo scalo milanese 7 nuove rotte: cinque internazionali “verso Dortmund, Bilbao, Cluj, Iași e Palma di Maiorca”; e due nazionali per il Sud Italia, “verso Napoli e Palermo”. Queste due novità, ha rimarcato Malin, “dimostrano la nostra fiducia nei confronti di Milano e l’Italia”. Per questo motivo il collegamento tra Milano Malpensa e Napoli sarà ulteriormente potenziato a partire dal 1° settembre, con la trasformazione dei voli giornalieri in bi-giornalieri.

Ad accogliere con favore gli impegni della low cost Sea Milan Airports. “Wizz Air è un vettore che ha dimostrato anche nelle situazioni di congiuntura mondiale più difficili di credere fortemente nella piattaforma di Malpensa e di saper sfruttare benissimo le opportunità dello scalo” ha commento Aldo Schmid, head of Aviation Business Development di Sea Milan Airports, ricordando gli sforzi profusi dal vettore sin dalla pandemia. “Ricordiamo che ha aperto la sua base nel cuore del periodo del Covid e adesso nel cuore di una crisi di carattere internazionale, speriamo più breve, sta comunicando l’implemento di un ulteriore aereo nella winter”.