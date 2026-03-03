Wizz Air: ecco il piano per le riprotezioni dei passeggeri bloccati

Resteranno sospesi fino al prossimo 7 marzo i voli di Wizz Air su Israele, Dubai, Abu Dhabi, Arabia Saudita e Amman. La compagnia è al lavoro per effettuare voli di riprotezione per i passeggeri bloccati nelle destinazioni interdette non appena ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie.

“Per supportare i passeggeri che necessitano di viaggiare da o verso Israele – spiega la compagnia in una nota -, Wizz Air aggiungerà una consistente capacità extra verso Sharm El Sheikh da alcune delle sue maggiori basi europee a partire dal 6 marzo (previa approvazione normativa)”. Nel dettaglio da Roma Fiumicino si passerà da 11 a 18 voli, da Milano Malpensa da 6 a 11 voli, da Londra Luton da 4 a 8 voli e da Budapest da 3 a 10 voli. Inoltre verranno attivati anche tre collegamenti da Sofia.

“Questi voli supplementari creano ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele, offrendo la migliore opportunità di collegamento tra Israele e l'Europa”, conclude il comunicato di Wizz Air.