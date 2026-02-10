Wizz Air porta la Wizz Class su tutto il network della compagnia

La Wizz Class passerà progressivamente a tutte le destinazioni servite dalla compagnia low cost. Il test attivato su alcune rotte ha infatti dato esiti positivi con una domanda provenienti in particolare dai viaggiatori business.

“Con la Wizz Class, i passeggeri possono usufruire del posto centrale riservato libero in prima fila (1B e 1E) – spiega il vettore in una nota -, garantendo uno spazio personale extra e un ambiente più confortevole per rilassarsi o lavorare. Poiché la prima fila offre anche uno spazio aggiuntivo per le gambe, il servizio migliora sensibilmente il comfort pur mantenendo l'efficiente configurazione della cabina a classe unica di Wizz Air”.

La Wizz Class può essere acquistata come servizio aggiuntivo durante il processo di prenotazione selezionando i pacchetti Smart o Plus, che includono già l'imbarco prioritario e un trolley da 10 kg. “Anche con il lancio iniziale limitato, la domanda ha superato le nostre aspettative – dice Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air -. Ecco perché ora stiamo estendendo la Wizz Class a tutto il network, offrendo a un numero ancora maggiore di clienti l'accesso a spazio e praticità aggiuntivi, restando fedeli al nostro efficiente modello a classe unica”.