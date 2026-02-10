E’ stata presentata oggi la nuova base operativa di Aeroitalia presso l’aeroporto di Genova. La compagnia posizionerà sul Cristoforo Colombo due aerei Atr 72-600 da 68 posti con i quali nella stagione estiva volerà su Alghero e Olbia in aggiunta al collegamento già avviato su Roma Fiumicino.

La rotta sulla Capitale prevede due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì e una durante il weekend. Due le frequenze settimanali invece per le tratte sulla Sardegna che verranno attivate dall’inizio di giugno.

“L’apertura della base di Genova rappresenta per Aeroitalia un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini liguri collegamenti puntuali, efficienti e in linea sia con le esigenze di lavoro sia con quelle di viaggio e tempo libero – commenta l’amministratore delegato Gaetano Intrieri -. Abbiamo scelto di investire sul Cristoforo Colombo per valorizzare il potenziale strategico di Genova come porta d’accesso alla Liguria e all’intero Nord-Ovest, con un’attenzione particolare ai collegamenti con Roma Fiumicino e alle destinazioni ad alto interesse turistico come la Sardegna nella stagione estiva”.