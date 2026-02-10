Le tendenze hotel tech del 2026: il webinar di TTG e Canary Technologies

La tecnologia è uno dei fattori determinanti che sta trasformando il settore dell’hospitality in questo 2026.

Per restare aggiornati con le ultime evoluzioni del settore, che determineranno lo sviluppo del ricettivo durante i prossimi mesi, TTG Italia e Canary Technologies hanno unito le forze per creare un webinar esclusivo dedicato alle tendenze tech che stanno già definendo il 2026.

L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio dalle 14 alle 15.

Tra i temi affrontati, le principali tendenze dell’anno per quanto riguarda intelligenza artificiale, guest experience e sostenibilità, ma anche le modalità con cui le integrazioni tecnologiche renderanno più semplici e fluide le operazioni alberghiere. Nel corso dell’incontro saranno anche portati esempi concreti di strutture italiane che stanno aumentato ricavi ed efficienza grazie alla tecnologia.

Registrati ora a questo link e assicurati il tuo posto