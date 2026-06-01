La compagnia aerea britannica easyJet ha reso noto, in un comunicato agli investitori diffuso lunedì 1° giugno, di aver registrato un possibile interesse di acquisizione da parte della società d’investimenti statunitense Castlelake, ben nota nel settore dell’aviazione.

Contestualmente, conferma Il Sole 24 Ore, il titolo sulla borsa di Londra è balzato di oltre il 12 punti percentuali nelle prime contrattazioni dopo la notizia, portando la valutazione della società a circa 3,39 miliardi di sterline (4,57 miliardi di dollari).

Pochi giorni fa era stata la stessa società di investimento americana a “confermare di essere nelle fasi iniziali di valutazione di una possibile offerta per la società”, senza al momento chiarire se si tratta di una fetta di minoranza o della maggioranza, come aveva già riportato Corriere.

Nello stesso comunicato al mercato, il board della low cost ha definito tuttavia l’offerta “altamente opportunistica dal momento che il prezzo delle azioni easyJet è temporaneamente depresso a causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e del suo impatto sulla fiducia dei clienti e sui prezzi del carburante per aerei”.

In base alle norme britanniche sulle offerte pubbliche di acquisto, Castlelake ha tempo fino al 26 giugno per presentare un’offerta formale per easyJet o per annunciare che non intende procedere.