Wizz Air investe in Calabria, arriva in autunno il Roma-Lamezia Terme

Wizz Air continua a investire nel Sud Italia. La low cost collegherà Lamezia Terme e Roma Fiumicino. L’annuncio è arrivato in occasione dell’incontro tra il ceo di Wizz Air, József Váradi, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che si è tenuto venerdì scorso presso la sede della compagnia aerea a Budapest.

La nuova rotta tra la città calabrese e la capitale italiana sarà operativa dal 25 ottobre 2026 ed è già disponibile per la prenotazione. Sarà operata due volte al giorno, sette giorni su sette.

La novità rappresenta una tappa importante per le operazioni della low cost in Calabria: si tratta infatti della prima rotta domestica della compagnia da Lamezia Terme.

Commentando l’annuncio, József Váradi, chief executive officer di Wizz Air, ha dichiarato: “La Calabria sta diventando una parte sempre più importante del futuro di Wizz Air, e oggi l’Italia è molto più di un mercato strategico per la nostra compagnia: è il più grande mercato del nostro network e sta diventando sempre più la nostra seconda casa. Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme-Roma Fiumicino rappresenta un passo successivo naturale e strategico nello sviluppo delle nostre operazioni in Calabria”.