John Malkovich, attore americano due volte candidato all'Oscar e di origini croate, è il protagonista del nuovo video promozionale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo 2026. Il video, intitolato “Croatia, I hear it’s beautiful”, sarà lanciato prima dei Mondiali di calcio 2026 con focus sul mercato americano, mentre per ora è disponibile un teaser di anteprima.

Le origini croate di John Malkovich

L’attore di “Le relazioni pericolose” ed “Essere John Malkovich” ha radici familiari nella città di Ozalj, circa 130 km a est di Fiume, da cui emigrarono i suoi bisnonni verso gli Stati Uniti. Nel 2026 Malkovich ha ottenuto la cittadinanza croata in una cerimonia speciale, incontrando anche il Primo Ministro Plenkoviæ.

La collaborazione con Pete Radovich

Il progetto è nato dalla collaborazione con Pete Radovich, produttore televisivo croato-americano vincitore di 45 Emmy Awards. Questa è la loro quarta collaborazione, dopo progetti che hanno ottenuto 5 Emmy Awards, 5 Lions di Cannes e 8 Clio Awards.

Il concetto “fjaka” nel video promozionale

Nell'anteprima disponibile, Malkovich scopre il concetto croato di “fjaka” - la filosofia del dolce far niente - mentre attende il pranzo in un'atmosfera rilassata. Il video è stato girato in numerose località croate per mostrare la diversità del Paese.

Strategia di marketing per i Mondiali 2026

Il lancio completo è programmato prima dei Mondiali di calcio 2026, con particolare attenzione al mercato americano. La campagna punta a posizionare la Croazia come destinazione turistica autentica e riconosciuta a livello mondiale.