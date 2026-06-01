Atelier Vacanze, Stefano Di Cicco nuovo sales representative

Atelier Vacanze Tour Operator ha annunciato l’ingresso di una nuova figura professionale all’interno della propria squadra: dal 1° Giugno 2026, Stefano Di Cicco entrerà ufficialmente nella squadra con il ruolo di sales representative.

Di Cicco porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore travel, maturata collaborando con importanti realtà del tour operating nazionale come In Viaggi e Futura Vacanze. Il nuovo manager metterà il proprio know how a disposizione di Atelier Vacanze e soprattutto delle agenzie di viaggi partner, contribuendo a consolidare i rapporti commerciali e a supportare lo sviluppo del business sul territorio.

L’ingresso di Di CIcco rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di Atelier Vacanze, da sempre orientata alla qualità del servizio, alla vicinanza alle agenzie di viaggi e alla costruzione di relazioni professionali solide e durature.