Sarà caccia all’ultimo voto il prossimo primo aprile al congresso di Fiavet nazionale per l’elezione del nuovo presidente. Sono state infatti confermate le indiscrezioni della vigilia, e sarà quindi corsa a due: Gian Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, contro Gian Mario Pileri, numero uno di Fiavet Sardegna.

Nonostante i due nomi girassero già da tempo, la modalità di presentazione delle due candidature, avvenuta solo a poche ore dalla scadenza dei termini, potrebbe dimostrare che fino all’ultimo si è lavorato per un accordo. Ora restano 2 settimane per convincere più delegati possibili, con le federazioni più grandi a muovere le prime carte.

“Sarà una corsa fino all’ultimo voto”, fanno trapelare dal nazionale. Domani dovrebbe esserci la convalida delle candidature, poi i due sfidanti dovranno presentare la giunta con cui intenderanno governare Fiavet nei prossimi 5 anni. Sarà un altro passaggio delicato, perché la scelta dei nomi potrà fare la differenza nel posizionamento delle altre regioni.

Entrambi i candidati hanno alle spalle una lunga carriera sia nel turismo, che in Fiavet, dove guidano la propria federazione regionale dal 2015. La nuova presidenza dovrà traghettare la Fiavet nella grande sfida dell’intelligenza artificiale, nonché affrontare l’attuale crisi turistica, dopo lo scoppio della guerra in medio oriente.