Aethos Milano riapre come cinque stelle: il restyling

Aethos Milano riapre con una grande novità: l’upgrading che lo porta a essere classificato come 5 stelle. “Questa reopening - spiega la ceo di Aethos Lily Wecker - segna un momento di svolta per Aethos a Milano. Abbiamo sempre creduto che il lusso oggi consista nel promuovere un’autentica connessione umana: non solo spazi belli, ma spazi ricchi di anima. Il restyling del nostro hotel e del club privato milanese dà vita a questa filosofia. Aethos Milano ora è un luogo dove soci e ospiti possono sentirsi a casa”.

Le 35 camere della struttura, che si trova vicino alla Darsena, ai Navigli, sono state ridisegnate per rispecchiare lo stile architettonico dell’edificio e il carattere del quartiere. Le palette dei colori si sono fatte più intense e sono stati aggiunti arredi su misura, legni naturali e finiture tattili.

Anche il Doping Bar è tornato a essere presente con il restyling e ora ha interni rinnovati e l’accesso a un cortile riprogettato. Lo spazio esterno, come scrive TravelDailynews, comprende pavimenti in ceramica, pergolati, tessuti e illuminazione ad hoc per immergere l’ospite in un ambiente conviviale. La riapertura segna anche l’espansione della community Aethos a Milano. Il nuovo ristorante, Cima, rappresenta un punto di ristoro esclusivo per i membri Aethos e gli ospiti dell’hotel.